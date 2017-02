Apreensão de mais de 800 doses de haxixe

O Comando Territorial de Setúbal, através do Destacamento Territorial do Montijo, apoiado pelo Destacamento de Intervenção de Setúbal e pelo Grupo de Intervenção Cinotécnico da Unidade de Intervenção, deteve sexta-feira, dia 3 de fevereiro, dois homens com 18 e 31 anos, por tráfico de estupefacientes.

Os dois homens foram detidos na sequência de uma operação policial, realizada na localidade de Vila Chã, Santo António da Charneca e Moita, por se encontrarem na posse de produto estupefaciente, designadamente:

.877 doses de haxixe;

·Três armas brancas;

·Uma balança de precisão;

·Oito munições de diversos calibres;

·40 euros.

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.