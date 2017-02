Governo dos Açores lança concurso de curtas-metragens para jovens

O Governo dos Açores vai lançar um concurso de curtas-metragens no âmbito da Campanha Regional de Prevenção da Violência no Namoro, dirigido a jovens entre os 14 e os 18 anos e dedicado ao tema dos relacionamentos afetivos saudáveis entre jovens.

A iniciativa, que será lançada a 28 de março, é promovida pela Direção Regional da Solidariedade Social em parceria com a Associação Cultural Burra de Milho e com o Núcleo de Iniciativas de Prevenção e Combate à Violência Doméstica, contando com a colaboração das direções regionais da Juventude e da Ciência e Tecnologia, numa ação concertada que pretende sensibilizar os jovens e a sociedade em geral para a problemática da violência nas relações afetivas entre jovens.

Este tema, em colaboração com as direções regionais da Educação e do Desporto, será também abordado durante a fase inter-ilhas dos Jogos Desportivos Escolares. No mesmo sentido, as entidades parceiras do II Plano Regional de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género vão desenvolver ações de sensibilização dirigidas a alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, assim como do secundário.

Estas ações, em formato de ‘peddy-paper’, terão lugar nas ilhas de São Miguel, São Jorge, Pico, Flores e Graciosa ao longo dos meses de abril e maio.

A Campanha Regional de Prevenção da Violência no Namoro, através de uma colaboração com o Ministério da Defesa, estará também presente na 13.ª edição do Dia da Defesa Nacional, desenvolvendo ações de sensibilização junto dos jovens participantes de todas as ilhas do arquipélago, entre 22 e 25 de julho.

O Governo dos Açores, “certo de que o trabalho em rede é uma condição vital para o sucesso destas iniciativas, prossegue, assim, no desenvolvimento de estratégias que permitam continuar a melhorar e a garantir a plena adaptação das medidas e estruturas de prevenção e combate deste fenómeno na Região”.