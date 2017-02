Governo dos Açores não vai assumir o funcionamento do matadouro da SUINIPICO

O Secretário Regional da Agricultura e Florestas, na sequência de notícias recentes sobre a situação financeira da SUINIPICO e dispensa de trabalhadores da empresa, afirmou que, “nem o Governo Regional dos Açores, nem nenhuma entidade dele dependente, irá assumir o funcionamento do matadouro da SUINIPICO”. “Ao contrário do que alega o Sindicato dos Trabalhadores de Alimentação e Bebidas, não existe qualquer concorrência desleal do setor público nesta matéria”, frisou João Ponte.

A SUINIPICO através de candidatura ao PRORURAL submetida a 31 de dezembro de 2009 e com contrato assinado a 24 de outubro de 2011, obteve um apoio público de 97.904,18 euros (39,5% do investimento total) para execução de obras de requalificação naquela unidade de abate.

Assim sendo, segundo o Secretário Regional, “a empresa está obrigada a manter o investimento até ao final de 2018, de acordo com as regras daquele programa comunitário”.

Para João Ponte, “a SUINIPICO, quando investiu no matadouro de aves, tinha perfeito conhecimento do preço praticado pelo setor público, que até era mais baixo do que é atualmente, pelo que não pode agora invocar as condições concorrenciais como causa da decisão de encerramento do matadouro daquela unidade”.