Ações cíveis pendentes atingiram o valor mais baixo desde 2007

As ações cíveis pendentes atingiram, no terceiro trimestre de 2016, o valor mais baixo desde 2007, se comparado com os períodos homólogos. Em comparação com o mesmo período de 2015, as ações cíveis pendentes registaram um decréscimo de 10%.

No terceiro trimestre de 2016, o disposition time (tempo necessário para a resolução de um processo de acordo com o ritmo de trabalho nos tribunais e unidades orgânicas) registou uma melhoria de menos 47 dias do que no período homólogo anterior. No mesmo trimestre registou-se ainda o valor mais baixo de duração média das ações cíveis findas, desde 2007.