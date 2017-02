Polícia Marítima fiscaliza captura de bivalves e polvo no rio Tejo

O Comando-local da Polícia Marítima de Lisboa realizou nos dias 15 e 16 de fevereiro, ações policiais marítimas, dirigidas à fiscalização da atividade de captura de bivalves e polvo no rio Tejo.

Destas ações resultaram as autuações de três apanhadores de bivalves, de duas embarcações de pesca local, por exercício da atividade em local proibido e utilização de motores com potência superior à permitida, e de duas embarcações de recreio, por comando não habilitado e captura de polvo com arte proibida.

Foi ainda apreendido um equipamento de mergulho, duas ganchorras, uma piteira e cerca de 100kg de amêijoa.