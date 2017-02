+INCLUSÃO/BAIRROS com sessão de Reflexologia

A manhã deste sábado revelou-se diferente no bairro do Pico de Barcelos, com o grande movimento que se registou à volta do campo desportivo do local. O arranque do projeto +INCLUSÃO, na sua vertente bairros, iniciativa do grupo

Dançando com a Diferença despertou grande curiosidade nos residentes e por pessoas externas ao complexo habitacional que aderiram a esta iniciativa.

No +INCLUSÃO deste sábado aconteceu uma sessão de Reflexologia, numa parceria com o Centro de Reflexologia da Madeira e diversos terapeutas consultaram todos aqueles que manifestaram interesse em participar.

Esta iniciativa teve como principal objetivo a divulgação da atividade de Reflexologia na região e a promoção da saúde e bem-estar da população, gerando grande surpresa e satisfação naqueles que se aventuraram e tiveram contacto pela primeira vez com esta forma de trabalho corporal.

A Secretária da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, presente no local para inaugurar as obras de requalificação externas do Complexo Habitacional, visitou esta iniciativa e esteve em convívio com todos os participantes. Manifestou o seu agrado, participou e revelou-se satisfeita com estes eventos a acontecer nos bairros, sendo algo que continuará a contar com o seu apoio.

O +INCLUSÃO nos bairros é um projeto do grupo Dançando com a Diferença em parceria com a Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais que visa dinamizar durante a semana aulas de dança e teatro nos bairros da Nazaré, Hospital e Pico de Barcelos e todos os sábados atividades de animação social, numa política de aproximação, trabalho social e cultural nos bairros.

Outras vertentes do +INCLUSÃO acontecem em parceria com a Secretaria Regional da Educação e com a Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura através da Direção Regional de Cultura, onde este projeto envereda por outras vertentes.