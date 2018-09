Câmara do Funchal associa-se à ‘Semana Mundial da Reflexologia’

A Câmara Municipal do Funchal associa-se, amanhã, ao Centro de Reflexologia da Madeira, no âmbito da Semana Mundial de Reflexologia, que decorre entre os dias 23 a 29 de setembro, com o objetivo de sensibilizar o público em geral para os benefícios da Reflexologia.

Esta terça-feira, dia 25 de setembro, decorrerá, assim, na Praça do Município, a partir das 15h, uma mostra aberta a toda a população, com tratamentos e demonstrações gratuitas.

O evento contará com o apoio da SociohabitaFunchal e a presença de dezenas de utentes dos centros comunitários do concelho. O Presidente Paulo Cafôfo estará presente na ocasião.

A mostra tem como propósitos difundir, despertar e consciencializar o público em geral para o caráter holístico e os benefícios desta terapia para a saúde, bem como dar a conhecer os casos de sucesso em diferentes patologias através da Reflexologia.

As demonstrações serão ministradas pelos alunos do respetivo Curso no Centro de Reflexologia da Madeira.