XXIII Prova de Mar “Saca” superou expetativas

Realizou-se a 23ª edição da Prova de Mar José da Silva “Saca” que voltou a superar as expetativas face à adesão. A Câmara Municipal do Funchal associou-se uma vez mais à Junta Freguesia de Santa Maria Maior, à Associação de Natação da Madeira e à Frente MarFunchal, para assegurar a realização desta tradicional prova, que compreende a ida do cais da Cidade até à Barreirinha, numa distância aproximada de mil metros.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o Vereador do Desporto, João Pedro Vieira, estiveram no passado domingo, dia 16, no Complexo Balnear da Barreirinha, para acompanhar esta iniciativa desportiva.