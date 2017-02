Autarcas do BE Madeira participam na Conferência Nacional Autárquica do BE

Rodrigo Trancoso, Presidente da Assembleia Municipal do Funchal, interveio, esta tarde, na Conferência Nacional Autárquica do Bloco de Esquerda, que decorre na Faculdade de Medicina Dentária, na Cidade Universitária, em Lisboa.

O também dirigente regional do BE Madeira recordou a vitória da coligação que governa o Município do Funchal, em 2013, e enumerou vários avanços democráticos conseguidos pela atual maioria autárquica, conquistas essas que têm, também, a marca do BE.