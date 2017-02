Maior navio plataforma de guindastes do mundo esteve nos Açores

O maior navio plataforma de guindastes do mundo, “Thialf”, solicitou autorização para entrar em mar territorial português e ficar a pairar em frente ao porto de Ponta Delgada, para rendição de elementos da guarnição e abastecimento de combustível. A Autoridade Marítima acompanhou estas atividades.

A Polícia Marítima do Comando-local de Ponta Delgada supervisionou a rendição de 50 elementos da guarnição do navio “Thialf”, através de um rebocador de alto mar, que se encontra a acompanhar a travessia atlântica do referido navio plataforma de guindastes. Dadas as dimensões do navio, o embarque e desembarque de pessoal é feito através de uma gaiola movimentada por guindaste.

O mesmo rebocador embarcou 1700 metros cúbicos de combustível no porto de Ponta Delgada, numa operação vistoriada por peritos da Capitania do Porto de Ponta Delgada, para garantir as condições de segurança da transfega. Com policiamento permanente, o rebocador transferiu o combustível para o navio plataforma de guindastes “Thialf”, através de bombagem por mangueira, enquanto ambos pairavam a uma distância segura da costa. Toda a operação foi feita com a máxima segurança e constituiu um sucesso.