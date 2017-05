“Teresa Paula” entra novamente ao serviço da Capitania de Ponta Delgada

Após uma profunda reparação e reconstrução da embarcação “Teresa Paula”, a mesma entrou ao serviço da Capitania do Porto de Ponta Delgada. Trata-se de uma embarcação que foi lançada à água em Ponta Delgada no ano de 1963, como embarcação de pilotos da Marinha, para apoio do serviço de pilotagem no Porto de Ponta Delgada que, nessa altura, era assegurado por pilotos pertencentes à Marinha.

Ao longo dos anos, e mesmo depois do serviço de pilotagem ter saído fora da alçada da Marinha, a embarcação “Teresa Paula” continuou ao serviço da Capitania, desempenhando diversas atividades no âmbito das competências da Autoridade Marítima.

Em 2015, e por a embarcação apresentar um elevado estado de degradação, fruto das missões desempenhadas e da sua idade avançada, a Autoridade Marítima resolveu recuperar a embarcação, devido ao seu valor histórico e polivalência, tendo-se iniciado na indústria local um profundo trabalho de beneficiação, que implicou a mudança de motor e praticamente a sua reconstrução completa, com a modernização de algumas capacidades.

Após concluída a sua reconstrução, foram feitos os testes e provas de mar necessários à sua completa operacionalidade, tendo agora entrado novamente ao serviço da Capitania de Ponta Delgada e da região.​

A embarcação “Teresa Paula” tem grande polivalência de funções, estando particularmente adaptada para o serviço de apoio às atividades portuárias desenvolvidas pela Capitania, tendo capacidade para transportar sinistrados em maca e apoio a ações de combate à poluição do mar.