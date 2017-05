CMF vai apoiar ida de 4 estudantes do Funchal à Universidade Júnior

A Câmara Municipal do Funchal vai voltar a apoiar, este ano, a participação de 4 estudantes do Funchal no Programa Universidade Júnior, que irá decorrer durante uma semana na Universidade do Porto. As candidaturas decorrem até à próxima sexta-feira, dia 19 de maio.

Poderão participar neste Programa todos os jovens que estejam a frequentar, neste ano letivo (2016/17), entre o 5.º e o 11.º anos de escolaridade. Os jovens funchalenses terão assim a oportunidade de passar uma semana (9 a 14 de julho) na maior Universidade do país.

Mais informações no site oficial da CMF