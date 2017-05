’10 FEST Açores’ é exemplo de reinvenção dos produtos gastronómicos regionais

A Secretária Regional da Energia, Ambiente e Turismo afirmou ontem, em Ponta Delgada, que o ‘10 FEST Açores’ é um dos mais reconhecidos festivais gastronómicos do país e um relevante acontecimento no calendário anual de eventos dos Açores, no que diz respeito à reinvenção dos produtos gastronómicos regionais.

“São, de facto, 10 dias com 10 chefes, que se cruzam com os colaboradores, formadores e formandos da Escola de Formação Turística e Hoteleira, contribuindo assim para um pensamento conjunto sobre a cozinha açoriana e as potencialidades da sua atualização”, salientou Marta Guerreiro na apresentação do evento, que decorre de 22 de junho a 1 de julho.

Na sua intervenção, a Secretária Regional destacou o papel que a Escola de Formação Turística e Hoteleira tem desenvolvido ao longo dos seus 15 anos, “nesta ambição de sermos sempre melhores, quer com as pessoas e na sua formação, quer no repensar de cada produto típico da Região, quer ainda no intercâmbio de conhecimentos e experiências”.

A titular da pasta do Turismo realçou que a formação dos recursos humanos representa um dos desafios mais exigentes relativamente à qualificação do destino para reforçar a notoriedade dos Açores. “Os estabelecimentos de formação na Região deverão assumir, no nosso plano, um papel preponderante na preparação e reconversão dos ativos humanos, com a necessária qualidade, imbuídos de arte de bem receber, de forma genuína, mas identitária, que consideramos fundamental e que será valorizada pelo nosso turista”, salientou Marta Guerreiro.

A Secretária Regional referiu que há ainda um grande caminho a percorrer no que diz respeito à valorização das profissões ligadas ao setor do turismo, apelando a uma alteração cultural que passa pelo orgulho e dignidade que devem ser caraterísticas de todos os representantes do setor.

“Estas alterações culturais vão-se construindo, sendo certo que eventos como o ‘10 FEST Açores’ são pioneiros nesse caminho e já nos fazem crer que a gastronomia assume um papel indiscutível no roteiro de experiências que o nosso destino tem ao dispor”, afirmou Marta Guerreiro.