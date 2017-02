Recuperação de tabaco furtado

O Comando Territorial de Santarém, através do Posto Territorial do Cartaxo, recuperou ontem, dia 17 de fevereiro, no Cartaxo, tabaco furtado no dia de 16 de uma loja de conveniência de um posto de abastecimento de combustível.

O indivíduo foi identificado após a realização de uma investigação, sendo-lhe apreendido:

· 72 maços de tabaco;

· 540 gramas de tabaco de enrolar;

· 15 pacotes de mortalhas;

· Três onças de tabaco;

· 50 isqueiros;

· Um pacote de papel para filtros.

O suspeito do furto, de 21 anos, foi identificado e sujeito a termo de identidade e residência.