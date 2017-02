Novos especialistas em hidrografia concluem curso reconhecido internacionalmente

Realizou-se na passada sexta-feira, 17 de fevereiro, a cerimónia de entrega de diplomas do Curso de Especialização em Hidrografia 2015/2016, ministrado pela Escola de Hidrografia e Oceanografia, do Instituto Hidrográfico.

Este curso, concluído por 4 oficiais da Marinha Portuguesa, 4 civis de Portugal e um do Brasil, é um dos 20 cursos em todo o mundo, reconhecidos internacionalmente com a categoria A*, colocando Portugal entre os 15 países do mundo e entre os 7 países europeus com este reconhecimento.

Este curso demonstra a importância que a formação ministrada na Escola de Hidrografia e Oceanografia representa para a Marinha, para Portugal e também ao nível internacional.

A cerimónia foi presidida pelo Diretor-geral do Instituto Hidrográfico, contra-almirante Coelho Cândido.

* Reconhecido internacionalmente pela Organização Hidrográfica Internacional, pela Federação Internacional dos Geómetras e pela Associação Cartográfica Internacional.