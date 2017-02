Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro cria Clube de Leitura

A Direção Regional da Cultura, através da Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, promove a criação da iniciativa “Folhas de Quinta”, um Clube de Leitura que visa a promoção da leitura e do gosto pelo livro, bem como do pensamento e do espírito crítico.

Este Clube de Leitura, orientado por Luísa Ribeiro, terá lugar todas as quintas-feiras, com exceção dos meses de julho e agosto, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, entre as 17h30 e as 19h00.

A iniciativa, dirigida ao público adulto, está limitada a 15 participantes, decorrendo o período prévio de inscrição até 24 de fevereiro. Os interessados devem inscrever-se através do email Maria.LC.Ribeiro@azores.gov.pt ou diretamente na Biblioteca.

As “Folhas de Quinta” surgem com o objetivo de conhecer, interpretar e apreciar as obras dos escritores convidados mensalmente para a iniciativa “Encontro com Escritores”.

Os participantes vão ler previamente, e em grupo, algumas obras ou excertos de obras do autor convidado, num diálogo que pretende promover o interesse pela literatura, pelo debate e pela compreensão da importância do livro na vida humana.

A partir do livro escolhido propõe-se um conjunto de interpretações que ajudarão os participantes a descobrir, através das personagens e da construção narrativa, uma filosofia de vida, que vai ao encontro dos temas universais da literatura.

Luísa Ribeiro, natural da ilha Terceira, tem dois livros de poemas publicados e está representada em diversas revistas e antologias no país e no estrangeiro.