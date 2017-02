Cláudia Neto candidata a melhor médio do Mundo

Cláudia Neto é a primeira jogadora portuguesa com possibilidade de integrar o onze ideal da FIFPro (Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol).

A capitã da Equipa das Quinas está na lista de 55 finalistas divulgada na quarta-feira pela FIFPro, elaborada com os votos de mais de 3000 mil jogadoras, provenientes de 47 países. Esta lista consiste em cinco guarda-redes, 20 defesas, 15 médios – categoria em que Cláudia Neto está inserida – e 15 avançadas.

Esta pré-seleção irá resultar na elaboração de uma equipa ideal, com um guarda-redes, quatro defesas, três médios e três avançados, cuja constituição será anunciada no dia 8 de março.

Os EUA são o país mais representado na lista de finalistas da FIFPro, com nove candidatas. Segue-se França, com oito, e a campeã olímpica Alemanha, com seis. O Olympique de Lyon, campeão da Europa de futebol feminino, é o clube mais representado, com 11 nomes, à frente do Paris Saint-Germain (7) e do Wolfsburgo.