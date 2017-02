Alunos madeirenses testam conhecimentos sobre a Europa

Teve hoje início, no Centro de Estudos de História do Atlântico, a primeira edição das Olimpíadas da Europa. Estiveram envolvidas 13 escolas do ensino básico e secundário da Região Autónoma da Madeira, num total de 104 alunos, que colocaram à prova os seus conhecimentos sobre a Europa e as instituições europeias.

As Olimpíadas da Europa é um evento que integra o projecto IncluEuropa, uma iniciativa do Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues em parceria com a Secretaria Regional de Educação, e que tem como objectivo sensibilizar a população estudantil da Região para o projecto europeu e para a importância de uma cidadania activa.

Terminada a primeira fase das Olimpíadas da Europa, ficaram apuradas as seguintes escolas: Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva; Escola Básica 1,2,3/PE do Porto da Cruz; Escola da APEL; Escola Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas; Escola Básica e Secundária de Machico e Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares.

No final desta primeira edição, que contou com a presença da deputada europeia socialista Liliana Rodrigues e de Jorge Carvalho, Secretário Regional da Educação, o balanço feito “é muito positivo”, no entender de Liliana Rodrigues, “pois mostra que as nossas escolas estão empenhadas e que há um trabalho muito importante que está a ser realizado pelos professores e alunos que integram os Clubes Europeus no sentido de aproximar e envolver toda uma geração na construção do projecto europeu e na consciencialização das oportunidades que o mesmo representa para as suas vidas”.

A eurodeputada madeirense adiantou ainda “tratar-se esta de uma experiência pioneira e que um dos objectivos passa pela sua internacionalização numa parceria com os países do Mediterrâneo, numa lógica de diálogo intercultural”.

A segunda fase e a final terão lugar no dia 26 de Abril. No dia 9 de Maio, Dia da Europa, será entregue o prémio à escola vencedora das Olimpíadas, assim como à escola vencedora do Concurso de Curtas-Metragens, outra iniciativa do projecto IncluEuropa que decorre em paralelo, desta feita envolvendo 9 escolas da Região e com o tema “A Europa somos nós”. O prémio final consiste numa visita ao Parlamento Europeu em Bruxelas para cada uma das equipas vencedoras a convite da Eurodeputada Liliana Rodrigues.