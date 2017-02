Solução inovadora cultiva alimentos saborosos

A empresa portuguesa CoolFarm está a desenvolver um sistema integrado que permite cultivar alimentos frescos, nutritivos e deliciosos, em interior, durante todo o ano, sem desperdícios e com máxima segurança. A inovação portuguesa será apresentada, entre os dias 5 e 9 de março, na cidade alemã de Dusseldorf, na feira de comércio a retalho Euroshop 2017.

O CoolFarm in/store é um sistema automático fechado e vertical, com um ambiente limpo e climatizado no interior, perfeito para o crescimento de vegetais de qualidade superior como alfaces, agriões, beterrabas, folhas verdes, ervas ou flores, e para a germinação de plantas. Esta nova solução de cultivo usa 90% menos água do que a agricultura tradicional e não necessita de pesticidas nem herbicidas.

O novo equipamento é personalizável e composto por módulos que começam nos 100 metros quadrados de área de produção, mas que podem ser facilmente aumentados tanto vertical como horizontalmente, proporcionando um rápido retorno do investimento.

O sistema, inteligente e altamente intuitivo, tem duas colunas de tabuleiros móveis de cultivo hidropónico, um elevador central, um sistema de fertirrigação, sensores de qualidade superior para medir todas as variáveis ​​relativas às plantas, luzes de crescimento LED, um sistema de controlo e uma antecâmara.

“Com esta inovação, a CoolFarm pretende proporcionar às pessoas, nomeadamente as que vivem nas grandes cidades, o fácil acesso a vegetais frescos de qualidade superior, quer através dos grandes hipermercados, como também dos restaurantes, hotéis e até hospitais. Por sua vez, o CoolFarm in/store irá permitir a estes locais de consumo menos desperdício de comida, total controlo sobre a produção da mesma e cortes totais nos custos de transporte.

A empresa CoolFarm nasceu em Coimbra há três anos, mas já é reconhecida mundialmente. Há dois anos criou um sistema de controlo inteligente, vocacionado para estufas ou armazéns de produção agrícola, que permite fazer crescer plantas, da forma mais saudável, eficaz e eficiente possível, através da sua capacidade de análise, inteligência artificial, ligação à cloud e interface intuitivo, adaptável a todos os suportes web e mobile”, destaca a empresa em comunicado.