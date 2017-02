Trump revoga norma que permitia acesso aos WC

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, revogou hoje uma norma que permitia aos alunos transexuais utilizar as casas de banho e vestiários em função do género com que se identificam.

A notificação dos departamentos de Justiça e de Educação foi enviada por carta às escolas públicas, justificando que o Governo tinha decidido suspender a anterior directiva de Barack Obama devido à confusão criada ao nível local por diversos litígios em tribunais do país.

O procurador-geral, Jeff Sessions, argumentou, em comunicado, que este é um assunto sobre o qual os distritos escolares e os governos locais devem decidir, e não o governo federal.