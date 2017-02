Papa diz que se inspira nos guarda-redes de futebol

O Papa Francisco disse hoje, no Vaticano, que se inspira no exemplo dos guarda-redes de futebol para superar problemas do dia-a-dia. As palavras foram proferidas durante uma recepção à equipa espanhola do Villarreal, que se encontra em Roma para uma partida da Liga Europa.

“Ajuda-me muito pensar no futebol, porque gosto e isso ajuda-me. Costumo pensar mais no guarda-redes. Porquê? Porque ele tem de apanhar a bola de onde quer que ela seja batida, não sabe de onde virá. E a vida é assim, há que apanhar as coisas de onde vierem e como vierem”, explicou o Sumo Pontífice. “Quando me apanho em situações que não esperava, que tenho de resolver e vêm de cá quando as esperava de lá, eu penso no guarda-redes, por isso tenho-os muito presentes.”