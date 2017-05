Açorianos com tolerância de ponto a 12 de maio

O presidente do Governo Regional dos Açores decidiu conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da Administração Pública Regional no dia 12 de maio de 2017, por ocasião da visita do Papa Francisco a Portugal. O despacho de Vasco Cordeiro refere a concessão de tolerância de ponto na Região Autónoma dos Açores aquando de anteriores visitas papais ao país, nomeadamente nos casos das visitas de João Paulo II e Bento XVI.

Além disso, o mesmo despacho considera a “importância de que se reveste, quer a visita a Portugal de Sua Santidade o Papa Francisco, quer as celebrações religiosas do Centenário de Fátima”.

“Face ao referido anteriormente, entende-se justificado e adequado criar as condições que permitam aos Açorianos que, assim o entenderem, deslocarem-se a Fátima para participarem nessas celebrações”, adianta ainda o despacho.