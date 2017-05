Veronica Rodriguez bi-campeã regional de Surf

A 3ª Etapa do BRISA Circuito Regional de Surf Esperanças Powered by CSantos VP teve lugar no último sábado, na praia da Maiata, Porto da Cruz, onde Verónica Rodriguez, atleta da Nacional Surf Academy / Clube Desportivo Nacional / Madeira SUP & Surf School, sagrou-se campeã regional em 2 categorias, nomeadamente Sub 16 e sub 18 femininos. Verónica Rodriguez tinha já conquistado este ano o título de campeã Nacional em Stand up paddle na sua categoria.

Francisco Ornelas, atleta igualmente do CD Nacional, sagrou-se vice-campeão da categoria de sub-18.

O atleta Timur, (CDN) de apenas 8 anos, entrou bem na final sub-12, mas uma interferência numa onda, acabou por prejudicar os resultados, ficando por um 3º lugar no pódio.

Na categoria sub-16 João Pedro Rodrigues, (CDN) tem vindo a mostrar uma grande evolução, sendo esta a categoria com mais atletas a disputar o título, indo este atleta disputar a final.