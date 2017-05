O Representante da República para a R.A.M., Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, assiste esta segunda-feira, dia 8 de maio, pelas 16h, no Auditório da Reitoria da Universidade da Madeira à cerimónia de tomada de posse do Reitor eleito, professor José Carmo, e à sessão solene do Dia da Universidade.

