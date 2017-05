Funchal debate esta semana as Cidades Inteligentes e o Turismo Sustentável

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta semana, nos dias 11 e 12 de maio, a primeira edição do Smart Funchal, uma conferência internacional que vai debater, no Teatro Municipal Baltazar Dias, questões relacionadas com o Turismo Sustentável, as Cidades Inteligentes e o Desenvolvimento Local.

No Funchal, estará reunido um cartaz de luxo, que vai reunir forças vivas da cidade e mais de 20 reconhecidos oradores nacionais e internacionais, entre os quais se destacam a estrela televisiva norte-americana Kevin Brauch, anfitrião de um popular programa sobre viagens, e ainda Luigi Cabrini, Presidente do Conselho Global de Turismo Sustentável e Conselheiro do Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo.

A nível nacional estão, por sua vez, confirmadas as presenças do Presidente do Turismo de Portugal, Luís Araújo, e do popular Fernando Alvim, animador de Rádio e Televisão, que trará ao Funchal a visão de como as cidades e o turismo se devem relacionar com a criatividade e com a comunicação.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, acredita que “estamos perante um dos eventos marcantes do ano, dada a enorme qualidade dos temas e dos oradores, num painel de alcance nacional e internacional.” O Smart Funchal 2017 terá entrada gratuita (mediante registo em www.smartfunchal.com) e Paulo Cafôfo reforça “a importância de fidelizar públicos e de envolver toda a população nesta reflexão sobre o potencial e o futuro do Funchal, enquanto Cidade Inteligente.”