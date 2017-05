Açores participam com 76 atletas nos XXI Jogos das Ilhas

Os Açores participam com 76 atletas, entre os 12 e os 16 anos, nos XXI Jogos das Ilhas, que decorrem de 9 a 14 de maio, na ilha de Martinica. A comitiva açoriana integra ainda 16 técnicos e dirigentes, além de três elementos da Direção Regional do Desporto.

Nesta competição, os Açores participam nas modalidades de Atletismo (masculino/feminino), Futebol (masculino), Judo (masculino/feminino), Natação (masculino/feminino), Ténis de Campo (masculino/feminino) Ténis de Mesa (masculino/feminino), Vela (masculino/feminino) e Voleibol (feminino).

Ginástica Artística (feminino), Karaté (masculino/feminino), Râguebi (masculino) e Triatlo (masculino/feminino) são as restantes modalidades que integram os Jogos das Ilhas 2017 que, além dos Açores, contam com a presença das Ilhas Baleares, Cabo Verde, Córsega, Guadalupe, Martinica, Sicília e Guiana.

Os Jogos das Ilhas têm como objetivo principal a criação de um espírito de cidadania europeia, no contexto do ideal olímpico, que permita passar à juventude, através do desporto, uma mensagem desportiva fundamentada no ‘fair play’ e no respeito pelos outros, possibilitando também o encontro entre jovens de origens diferentes, mas que têm em comum a insularidade.

Esta competição, que se realiza de acordo com as regras internacionais, destina-se a jovens cuja situação desportiva tenha enquadramento das respetivas federações desportivas nacionais.