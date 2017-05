Papa lembrou alterações climáticas a Trump

O Papa Francisco ofereceu hoje ao Presidente dos EUA, Donald Trump, uma cópia da encíclica papal que escreveu em 2015 alertando para as implicações das alterações climáticas. A lembrança foi entregue depois de terminado o encontro de cerca de 30 minutos entre o presidente americano e o chefe da igreja católica, que decorreu esta quarta-feira, no Vaticano.

O Papa juntou-se assim aos muitos críticos das políticas seguidas por Trump em matéria ambiental e energética, oferecendo-lhe uma cópia daquela que é a segunda encíclica assinada por Francisco I, titulada de “Sobre o cuidado com a nossa casa comum”. Por sua vez, Donald Trump ofereceu ao Papa uma edição especial que compila os vários trabalhos escritos pelo activista pelos direitos humanos e de igualdade, Martin Luther King.

Durante a campanha para a presidência norte-americana, Donald Trump defendeu ser necessário reverter as políticas ambientais seguidas pela administração Obama, em particular as medidas decorrentes do Acordo de Paris, considerando mesmo que as alterações climáticas não passam de uma “farsa”.