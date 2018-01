Shares

O presidente dos EUA, Donald Trump, lançou hoje, no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, um ataque às práticas “predatórias” de comércio, garantindo que os EUA não tolerarão “injustiças”.

Segundo Trump, as práticas predatórias no comércio mundial estão a distorcer os mercados, pelo que colocará sempre a América primeiro – recordando o slogan de campanha com que foi eleito – mas que “América primeiro não significa América sozinha”.

Aos líderes mundiais, Trump disse que a América está “aberta para negócios”. Disse também que os EUA estão de acordo com o sistema de comércio global, com mercados abertos e livres, desde que sejam “justos” e possam gerar ganhos “recíprocos”.

“Estou aqui para passar uma simples mensagem: nunca houve tempo melhor para contratar, para construir, para investir e para crescer nos Estados Unidos. A América está aberta para negócios e voltámos a ser competitivos”, sublinhou Trump.