Lula da Silva proibido de sair do Brasil

O ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, condenado na quinta-feira em segunda instância, por corrupção, está proibido pela justiça brasileira de viajar para fora do país.

O juiz da 10ª Vara Federal em Brasília, Ricardo Leite, determinou o confiscação do passaporte do ex-presidente, atendendo ao requerimento do Ministério Público Federal. Segundo a assessoria de Lula, ele vai entregar o passaporte.

A Polícia Federal foi accionada para recolher o passaporte de Lula da Silva. Estava programada para hoje uma viagem do ex-presidente brasileiro à Etiópia, onde participaria num debate sobre erradicação da fome na África, promovido pela FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura).