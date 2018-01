Porto acusa Coentrão de racismo

Shares

O Futebol Clube do Porto, na sua newsletter oficial, acusa o jogador do Sporting Fábio Coentrão de racismo para com o avançado portista Marega.

Segundo um vídeo legendado, mostrado pelos dragões, o lateral português terá proferido os comentários de índole racista durante a meia-final da Taça da Liga, realizada na última quarta-feira.

O tema já tinha sido trazido a público pelo Benfica, na sua conta de Twitter, mas aí sem legenda e deixando a interpretação ao critério do espectador.

O Sporting também usou as redes sociais para defender Coentrão, publicando uma foto do lateral abraçado a William Carvalho e garantindo que, no clube, a única cor que importa é o verde.