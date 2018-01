Troca de tiros em escola da Nazaré

Shares

Agressões entre familiares de alunos da Escola Básica e Secundária Amadeu Gaudêncio, na Nazaré, acabou com troca de tiros no interior do estabelecimento de ensino que culminaram em um ferido grave.

Familiares de um aluno entraram na escola hoje, pela manhã, e dispararam com armas de fogo. Houve ainda agressões com arma branca. Um dos intervenientes na contenda, homem de 52 anos, ficou gravemente ferido devido à agressão com arma branca. A vítima foi transportada para o Hospital de Alcobaça.

O Agrupamento de Escolas da Nazaré publicou um comunicado na sua página de Facebook, esclarecendo que “a situação está devidamente resolvida com a colaboração das autoridades, não tendo havido alunos, professores e funcionários envolvidos nos acontecimentos lamentáveis”. A escola foi encerrada e reabre amanhã.