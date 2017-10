Criança morre em escola de Sesimbra

Shares

Uma criança morreu esta manhã numa escola da Quinta do Conde, concelho de Sesimbra, segundo informou fonte da GNR do Comando Territorial de Setúbal.

O alerta foi dado por volta das 9h30, o INEM foi o primeiro a acudir e, quando a GNR chegou, a criança já tinha morrido. O corpo foi transportado para o Hospital de São Bernardo, em Setúbal.

A TVI refere que o menor sofria de problemas cardíacos, mas a informação não está confirmada – a mesma fonte da GNR assegura que “a causa da morte é desconhecida”.

A direcção do Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde confirmou na sua página oficial a morte do aluno e endereçou “à família sentidas condolências”.