“Ao tomar conhecimento que Davide Sousa, filho de portugueses emigrados no Luxemburgo, vai receber o prémio de cidadão europeu do ano naquele país, o Presidente da República deseja saudar o polícia de origem Portuguesa pelos serviços prestado em missões europeias e no trabalho de combate à fraude, que lhe valeram a nomeação. Um exemplo de cidadania e de defesa dos valores europeus que deve ser reconhecido.”