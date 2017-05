O antigo campeão do Mundo de Moto GP Nicky Hayden morreu esta segunda-feira depois de ter sido atropelado na passada quarta-feira.

O acidente aconteceu quando o norte-americano andava de bicicleta em Rimini, São Marino. Hayden terá sofrido várias lesões no tórax e no crânio.

Hayden foi estabilizado no local do acidente e transportado para o hospital Maurizio Bufalini em estado crítico.