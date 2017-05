Desempregados tiveram queda acentuada

O número de desempregados inscritos nos centros de emprego em Portugal baixou 19,9% em Abril, face ao mesmo mês do ano passado, o que constitui a queda homóloga mais acentuada desde que há registos do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

O número de portugueses sem emprego baixou para 450.961 em Abril, uma redução de 111.973 face ao mesmo mês do ano passado, o que representa uma descida mensal de 4,4%.

O número de desempregados inscritos está agora no nível mais baixo desde Janeiro de 2009, o que se situa em linha com a queda na taxa de desemprego, que este ano já baixou da fasquia dos 10%.