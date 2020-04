4 de Maio é data limite para o calendário escolar

O dia 4 de Maio é a data limite para que o calendário escolar possa ser cumprido com ensino presencial, disse hoje o primeiro-ministro António Costa, sublinhando que a decisão será tomada no próximo dia 9. Caso não seja possível, e o Estado tenha que partir para o ensino à distância, através de meios digitais, o primeiro-ministro considera essencial que seja “complementado através da televisão”. “Essa é uma das formas de se combater as desigualdades”, afirmou em entrevista à Renascença.

