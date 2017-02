Jorge Carvalho marca presença na abertura da primeira fase das Olimpíadas da Europa

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente esta quarta-feira (22 de fevereiro), pelas 17 horas, no Centro de Estudos de História do Atlântico, na abertura da primeira fase das Olimpíadas da Europa.

Integrantes no projeto INCLUEUROPA – Europa Inclusiva, que resulta de uma parceria entre o gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues e a Secretaria Regional de Educação, as Olimpíadas da Europa debruçam-se sobre o conhecimento dos assuntos Europeus, num formato competitivo, que se desenrola em três fases, destinado aos alunos das escolas do 3.º ciclo e secundárias da RAM detentoras de um Clube Europeu.

Nesta primeira fase estão envolvidos nas Olimpíadas da Europa 104 alunos, distribuídos por 13 equipas/escolas. As segunda e terceira fases serão disputadas a 26 de abril por seis equipas. A entrega de prémios está agendada para 9 de maio.