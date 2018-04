Shares

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente esta sexta-feira, dia 20, pelas 10 horas, no “Encontro de Boas Práticas”, que terá lugar no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

O “Encontro de Boas Práticas” culmina o concurso escolar “Educação para a Segurança – Boas Práticas, Boas Notícias”, organizado pela Secretaria Regional de Educação e a Associação Insular de Geografia, destinado aos alunos dos ensinos básico e secundário, visando a divulgação das boas práticas levadas a cabo nas escolas da Região Autónoma da Madeira (RAM), no âmbito do Projeto Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos (ESPR), em parceria com o Programa Educamedia, em particular com o Projeto TV Escola e Projeto Cinedesafios.

Os produtos deste concurso (cartazes e vídeos) serão expostos e apresentados em forma de telejornal por alunos da RAM.