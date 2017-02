The Code apresentam o EP “Estrada” em formato digital

Dois anos após a primeira atuação em público na Ilha de São Miguel (Açores), de onde são oriundos, The Code apresentam, no dia 10 de março, o primeiro trabalho de originais, “Estrada”. Percorrendo vários estilos, desde o funk ao pop, passando pelo rock e pelo jazz, os 3 temas (“É o Amor”, “Hope Song”, “What’s Wrong With You”) que compõem o EP “não irão deixar ninguém indiferente”.

The Code são formados por: Marisa Oliveira (voz), Félix Medeiros (guitarra), Amadeu Medeiros (bateria), Hugo Medeiros (teclados) e André Ferreira (baixo).