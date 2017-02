Resgate em Montanha com novos equipamentos no valor de 100 mil euros

A Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), através do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC), realizou sábado, 25 de fevereiro, Treino Operacional de Socorro e Resgate em Montanha, no Pico do Areeiro, envolvendo 22 operacionais das corporações de bombeiros.

“Temos os nossos efetivos preparados para qualquer ocorrência desta natureza”, realçou a Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rubina Leal, no decurso do exercício.

“É importante que uma Região como a nossa, turística, tenha os seus operacionais – temos uma equipa composta por 90 elementos – altamente preparados para qualquer ocorrência, realizando o socorro de forma eficaz e eficiente”, prosseguiu.

O canyoning, entre outros desportos de natureza, e os percursos pedestres têm incrementado a afluência de pessoas à serras e, consequentemente, verifica-se um acréscimo de ocorrências e o empenho de meios e dos efetivos da equipa de Socorro e Resgate no terreno.

Neste sentido, a Secretária Regional indicou estar em curso a aquisição de novos equipamentos, visando a substituição dos meios e dos materiais atualmente ao dispor da equipa de Socorro e Resgate em Montanha.

“Temos neste momento já adjudicado aproximadamente 100 mil euros em materiais de proteção pessoal e de resgate para estes operacionais”, indicou Rubina Leal, acrescentando que a renovação efetivar-se-á no prazo máximo de dois meses.

A Equipa de Socorro e Resgate em Montanha realiza mensalmente um treino operacional complementado por formação contínua.