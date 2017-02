Inscrições para as provas dos maiores de 23 anos decorrem entre 03 de abril e 08 de maio

A Universidade da Madeira (UMa) vai abrir inscrições, de 03 de abril a 08 de maio, para as provas de acesso ao concurso especial para maiores de 23 anos.

Os interessados em ingressar nas Licenciaturas e nos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) da UMa, através deste concurso especial de acesso, devem submeter a sua inscrição no formulário disponível para o efeito, em https://candidaturas.uma.pt.

Podem inscrever-se para a realização das provas de conhecimentos e competências, que decorrem entre 12 e 16 de junho, no Campus da Penteada, os indivíduos que tenham completado 23 anos até ao dia 31 de dezembro de 2016 e não sejam titulares de habilitação de acesso ao ensino superior.

Com o objetivo de facultar aos candidatos todas as informações necessárias ao concurso dos Maiores de 23 anos, a UMa realiza nos dias 29 de março e 27 de abril, às 19h00, no Campus da Penteada, duas sessões públicas de esclarecimentos.

Além da realização das referidas provas de conhecimentos e competências, a avaliação da capacidade para a frequência do ensino superior para maiores de 23 anos integra também a apreciação do currículo escolar e profissional do candidato; e a avaliação das motivações do candidato através da realização de uma entrevista.

Informação adicional, incluindo o calendário, os cursos, as provas exigidas para a candidatura a cada um dos cursos, as regras e os critérios, pode ser consultada em: https://maioresde23.uma.pt.