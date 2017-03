PROENERGIA subsidiou 267 equipamentos em 2016

A Direção Regional da Energia, através do programa PROENERGIA, subsidiou 267 equipamentos no ano passado, num montante global superior a 165 mil euros, “contribuindo para uma maior consciencialização da importância do recurso a energias renováveis e do seu real impacto a nível ambiental e económico”. A ilha com maior representatividade foi São Miguel, com 60% do montante do apoio concedido, seguindo-se as ilhas Terceira, com 24%, e Faial, com 6%.

Os equipamentos com maior número de candidaturas a apoios neste programa foram as bombas de calor (48%), os recuperadores de calor (36%) e os sistemas solares térmicos (14%), sendo os recuperadores de calor os que mais contribuíram para a redução de emissões de CO2.

Em 2016 foram ainda subsidiados cinco equipamentos que promovem a exploração de recursos energéticos endógenos e renováveis para a microprodução de energia elétrica, permitindo uma capacidade instalada de 4,25 kW.

O programa PROENERGIA visa incentivar a produção de energia elétrica e calorífica, essencialmente destinada ao autoconsumo, por parte das famílias, empresas, cooperativas, associações sem fins lucrativos e Instituições Particulares de Solidariedade Social.