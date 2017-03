Apreensão de 31 quilos de droga em Tunes e em Albufeira

O Comando Territorial de Faro, através do Núcleo de Investigação Criminal de Silves, desmantelou ontem, dia 7 de março, em Tunes e em Albufeira, seis estufas de plantas de cannabis localizadas num terreno e no interior de duas moradias, detendo dois homens ingleses de 31 anos pelo crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito de um inquérito a cargo do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Silves, os militares realizaram três buscas, duas domiciliárias e uma não domiciliária, durante as quais foi possível apreender: 31,5 quilos de cannabis (equivalentes a 12 600 doses); 480 plantas de cannabis; 18,3 gramas de cogumelos alucinogénios; Quatro balanças de precisão; Três televisores LCD; Dois telemóveis; Um computador portátil; Uma máquina fotográfica; 785 euros em numerário; Sistemas de iluminação, rega, ventilação e extração de odores das estufas; Vários fertilizantes e outros objetos associados ao cultivo e acondicionamento de cannabis.

A ação contou com o apoio de militares do Destacamento de Intervenção de Faro. Os detidos serão presentes hoje à tarde ao DIAP de Silves.