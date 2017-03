UMa promove formação sobre a plataforma Educast

A Universidade da Madeira promove, no dia 5 de Abril, entre as 14 e 16 horas, no Campus da Penteada, uma acção de formação sobre a plataforma Educast.

“O Educast é um serviço de gestão de vídeo quer permite o registo e a distribuição simples de conteúdos lectivos (aulas). Os vídeos são capturados através de um Recorder (Windows e macOS), que permite gravar de forma síncrona o áudio, vídeo e slides apresentados pelo professor ou palestrante”.

A acção será ministrada pelo Dr. Nelson Dias, da FCT-FCCN, e tem como destinatários docentes e investigadores, equipas de e-Learning e de audiovisuais, departamentos de informática e de comunicação e imagem, bem como outros utilizadores interessados na plataforma.

Os interessados em frequentar esta acção de formação devem fazer a sua inscrição até 30 de março, em http://cda.uma.pt. Mediante o número de participantes inscritos poderá ser realizada uma sessão extra, das 10h00 às 12h00.