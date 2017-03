Fez, no passado dia 22, um ano após a reabertura do Complexo Balnear do Lido. A data foi assinalada com diversas atividades ao longo do dia. Um dos pontos altos foi o partir do bolo alusivo a este último ano de funcionamento.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, traçou um balanço “extremamente positivo” deste último ano de funcionamento. Apontando 190 mil visitas no espaço de um ano.

“O Lido esteve fechado durante seis anos, foi um tempo demasiado longo para um complexo balnear tão acarinhado pelos madeirenses e tão frequentado também por turistas, que agora passado um ano tem uma vitalidade que nos agrada de toda a maneira”, afirmou o autarca.

Cafôfo realçou que “o Lido é muito mais do que um espaço balnear”. Adiantando: “Aqui desenvolvem-se, durante todo o ano, inúmeros atividades desde desportivas, lúdicas, e isto faz com que aqui no Lido, se crie um ambiente ligado ao mar mas com atividades que não são só marítimas. Temos aqui alguns residentes cativos que vêm todo o ano. O Lido não é só para o Verão, pelo contrário, se vierem aqui todos os dias vão ver pessoas a frequentar este espaço balnear”.

Disse ainda que este “é um investimento que foi feito para a Cidade e para as pessoas que vivem na Cidade ou que nos visitam”.

O autarca do Funchal aproveitou a ocasião para anunciar mais um prémio conquistado. “Acabamos de receber um prémio no âmbito da Associação Bandeira Azul da Europa, e da Agência Portuguesa do Ambiente, para o Município Mais Azul. É uma distinção para o Funchal do reflexo do trabalho que é feito no âmbito da Bandeira Azul, da Europa, obviamente, da educação ambiental que se faz”.

Quanto a novidades: “Também gostaria de anunciar que vamos ter um Centro Azul. Ou seja, aqui no Lido haverá um espaço físico com atividades atrativas dinâmicas, ligadas à educação ambiental, mas também ligadas ao lazer. É transversal a diversas idades. É mais um núcleo com atividades planeadas durante todo o ano, a abrir em Junho no Lido, embora existirão também na Ponta Gorda e na Barreirinha espaços deste Centro Azul. É mais uma iniciativa para sistematizar, organizar atividades nos nossos complexos balneares”.

Referente à área de restauração, foi dito que os espaços já estão adjudicados. “Esperemos que agora o prazo de obras necessárias seja o mais rápido possível para termos, no Verão, o início de época balnear pronto a funcionar”, afirmou Cafôfo.

Questionado pelo «Tribuna» se haveria ainda alguma alteração ou renovação a ser necessária realizar no referido espaço balnear, Paulo Cafôfo respondeu que “há pequenas coisas a serem acertadas em termos de segurança, e de obras que são normais, que estão dentro da garantia de obra, que são naturais, mas pouco significativo”.

O autarca garantiu que o espaço balnear está em perfeitas condições de uso “como se pode constatar”.