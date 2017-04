Portugal-Ilhas Faroé no Bessa

Portugal e Ilhas Faroé vão enfrentar-se no Estádio do Bessa Séc. XXI, dia 31 de agosto.

A direção da FPF decidiu, ontem, que o encontro da Fase de Qualificação para o Campeonato do Mundo Rússia 2018, entre Portugal e Ilhas Faroé, vai disputar-se, no próximo dia 31 de agosto, no Estádio do Bessa Séc.XXI , no Porto.

O Estádio do Boavista FC recebeu o encontro frente a Gibraltar, a 1 de setembro de 2016, na primeira partida da Seleção Nacional depois de se sagrar campeã europeia. O encontro particular terminou com a vitória de Portugal por 5-0.

Em declarações ao fpf.pt, o Presidente do Boavista FC, João Loureiro, demonstrou grande “orgulho” em receber um encontro oficial da Seleção Nacional e agradeceu à direção da FPF a “confiança” no clube axadrezado.