O Representante da República para a R.A.M. profere hoje, dia 21 de abril, pelas 15h, no Palácio de São Lourenço, por ocasião da vinda dos auditores do Curso de Defesa Nacional à Região Autónoma da Madeira e da conclusão do Curso Intensivo de Segurança e Defesa – Madeira 4ªedição, uma alocução subordinada ao tema: “O Representante da República: entre a unidade do Estado e a autonomia das Regiões”.

