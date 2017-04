Saldo entre o número de constituições e de dissoluções de sociedades foi positivo

Segundo os dados fornecidos pela Direção Geral da Política de Justiça ao INE, no primeiro trimestre de 2017, o número de constituições de sociedades (277) com sede na Região Autónoma da Madeira foi superior ao número de dissoluções (154), resultando num saldo positivo de 123 sociedades. Comparativamente ao período homólogo, observaram-se a mais 57 constituições e menos 66 dissoluções.

“Desagregando os dados de acordo com a Atividade Económica das sociedades constata-se que para o saldo global positivo no trimestre em referência contribuíram essencialmente o ‘Comércio por grosso e a retalho; reparação de veículos automóveis e motociclos’ (+29), seguido do ‘Alojamento, restauração e similares’ (+20), das ‘Atividades de informação e de comunicação’ (+15), das ‘Atividades de consultoria, científicas, técnicas e similares’ (+13) e das ‘Atividades imobiliárias’ (+10). Em sentido inverso, verificou-se com saldo negativo apenas a ‘Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição’ (-1)”, refere a informação facultada pela Direção Regional de Estatística da Madeira.