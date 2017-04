Marinha presta assistência a embarcação de pesca egípcia

A fragata Bartolomeu Dias (NRP Bartolomeu Dias) atualmente integrada na Operação NATO SEA GUARDIAN no Mediterrâneo central e oriental, assistiu ontem, 19 de abril, uma embarcação de pesca egípcia em dificuldades.

A embarcação de pesca, a navegar a 150 quilómetros a norte da Líbia, com 16 tripulantes de nacionalidade egípcia a bordo , que se encontrava há 14 dias seguidos no mar, solicitou assistência à fragata da Marinha portuguesa. A embarcação egípcia foi detetada pelo navio português no decurso de uma missão de patrulha, no âmbito da operação NATO SEA GUARDIAN para a segurança marítima e liberdade de navegação naquela região.

A fragata Bartolomeu Dias, através da sua equipa de fuzileiros, projetou apoio de comida e água potável, por forma a permitir o regresso do navio de pesca à costa do Egipto. Enquanto a equipa de abordagem da Marinha permaneceu a bordo da embarcação de pesca, a equipa médica do navio disponibilizou igualmente assistência médica.