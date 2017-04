Fragata da Marinha em missão NATO de combate ao terrorismo transnacional

A fragata Bartolomeu Dias largou, domingo, da base naval turca de Aksaz para iniciar a operação NATO Sea Guardian (OSG), no Mediterrâneo Oriental.

A missão representa o contributo de Portugal para o esforço internacional de segurança marítima e combate às atividades ilícitas no mar associadas ao financiamento do terrorismo transnacional.

A fragata Bartolomeu Dias irá contribuir para o conhecimento situacional marítimo de uma forma mais robusta, designado de Focused Operations visando o reforço de presença naval e da vigilância numa região que representa uma das artérias principais do tráfego marítimo mundial. Durante os próximos 15 dias, a fragata da Marinha poderá executar diversas tarefas que incluem o apoio à comunidade marítima local, através de uma presença no mar que contribua para um sentimento de segurança e simultaneamente para a defesa da liberdade de navegação, realizar ações de abordagem e vistoria no mar a embarcações que venham a ser identificadas pela Aliança como navios de interesse, com especial enfoque no combate à proliferação de matérias para a manufatura de armas de destruição em massa e, simultaneamente, a proteção de infraestruturas críticas contra ameaças assimétricas.

Durante a permanência no Mediterrâneo Oriental a fragata Bartolomeu Dias irá integrar um grupo tarefa sobre o comando tático da Marinha da Grécia, contando a força naval com unidades navais de Itália, Turquia e Grécia e ainda um submarino da Turquia.

A fragata Bartolomeu Dias é comandada pelo capitão-de-fragata Sousa Miranda e possui uma guarnição de 163 militares. O navio conta ainda com duas equipas de Fuzileiros, capacitadas para abordagem e vistoria a navios, uma equipa de mergulhadores e uma equipa médica.